В России
Опубликовано 20 декабря 2024, 23:20
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В Новосибирске открыли лабораторию для испытаний авиатехники

На базе университетов
Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) открыли совместную лабораторию «Интеллектуальные системы испытаний авиаконструкций». Здесь разрабатываются технологии предиктивного анализа, видеоаналитики и программного обеспечения для испытаний авиационной техники.
В Новосибирске открыли лабораторию для испытаний авиатехники

© Ferra.ru

Лаборатория уже занимается проектами, связанными с беспилотными авиационными системами. В 2024 году началась работа над созданием программного обеспечения для управления беспилотниками. Также ведется сотрудничество с дочерней компанией СибНИА — «Авиаспецтест». В рамках партнерства сотрудники института помогают обучать студентов НГУ созданию программ для испытательных стендов.

К проекту привлечены студенты факультета информационных технологий и механико-математического факультета НГУ. В будущем планируется подключить Институт интеллектуальной робототехники. Лаборатория будет совершенствовать программное обеспечение, добавляя модули с использованием нейросетей. Это повысит качество испытаний авиатехники и упростит конструкторские процессы.

На базе СибНИА уже к 2025 году появится специально оборудованная площадка, где можно будет проводить исследования непосредственно на предприятии.