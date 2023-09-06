В Новосибирске снизили объем вредных выбросов в атмосферу

С 2018 года объем выбросов в атмосферы снизился на 40 тысяч тонн. Чтобы добиться такого результата, Сибирская генерирующая компания поменяла 18 теплоисточников, один из которых был на дизельном топливе. Также компания подключила потребителей к ТЭЦ и проложила новые трубы, модернизировала электростанции, заменила очистное оборудование, рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова отмечает, 20 лет в Новосибирске было около 200 крупных заводов, что влияло на выбросы в атмосферу, сейчас их заменили несколько тысяч малых бизнесов и предприятий. За это же время город стал логистическим и студенческим, тем самым перестал быть промышленной столицей, подытожила Сидорова

Ранее мы уже рассказывали, что Росатому удалось предотвратить 70 млн тонн выбросов в атмосферу.