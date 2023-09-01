В России предотвратили выброс 70 млн тонн парниковых газов в атмосферу

В России предотвратили выброс 70 млн тонн парниковых газов в атмосферуРечь об Атомных Электростанциях
Атомные электростанции (АЭС) России выработали больше 141,8 млрд киловатт-часов, что эквивалентно 102,03% от балансового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сверх плана выработано больше 2,8 млрд кВт.ч. Росатом также поведал о предотвращении выбросов.
Все эти показатели, сообщает Росатом, отражают восьмимесячный период 2023 года.
Интересно, что работа всех российский атомных электростанций, предотвратила выброс 70 миллионов тонн парниковых газов (эквивалента СО2) в атмосферу за эти месяцы.
Чисто за август 2023 года АЭС выработали около 17,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.
В АЭС входят филиалы Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом».
В других странах ситуация с экологией следующая: ранее провинции Голландии запросили у центральной власти страны субсидии на борьбу с выбросами азота и изменением климата. Правительство Нидерландов рассчитывало получить от провинций предложения по борьбе с выбросами и бюджетированием этих проектов, с возможностью выделения 24,3 млрд евро.