В Новосибирске создали модель обледенения самолета

Обледенение во время полета представляет серьезную угрозу. Ледяная корка, образующаяся на крыльях и других поверхностях, меняет аэродинамические характеристики самолета. Это приводит к снижению подъемной силы, ухудшению управляемости, потере тяги и увеличению общей массы воздушного судна.

Как пояснили специалисты, летные испытания не всегда эффективны для изучения этого явления, поскольку невозможно заранее точно определить зоны обледенения. Моделирование различных механизмов образования льда считается более продуктивным подходом. Оно помогает понять физику процесса и предсказать форму ледяных наростов в зависимости от условий полета.

Метод новосибирских исследователей включает несколько этапов. Сначала рассчитывается поле скоростей, давлений и других параметров вокруг аэродинамического профиля. Затем определяются траектории движения и осаждения капель воды на поверхности. На основе этих данных вычисляется форма образующегося ледяного слоя.