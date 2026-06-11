В России
Опубликовано 11 июня 2026, 15:31
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В ОДК начали ИИ-контроль лопаток двигателей

Система «Точка контроля» уже работает
В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха запущена промышленная эксплуатация системы контроля качества авиационных лопаток с применением искусственного интеллекта (ИИ) и машинного зрения. Решение используется на предприятии «ОДК-Сатурн» и предназначено для проверки деталей двигателей, включая ПД-8, а также шести типов полированных лопаток компрессоров.
В ОДК начали ИИ-контроль лопаток двигателей

© Ferra.ru

Комплекс «Точка контроля» объединяет роботизированную подачу деталей, камеры сверхвысокого разрешения и нейросетевые алгоритмы. Робот размещает лопатку в зоне осмотра, после чего система фиксирует поверхность и выявляет отклонения размером от 40 микрон. Результаты автоматически сохраняются для дальнейшего анализа дефектов.

Ранее контроль выполнялся вручную специалистами, что зависело от человеческого фактора и замедляло производство при росте объемов. Сейчас два роботизированных поста уже обеспечивают автоматический предварительный контроль деталей и повышают производительность участка.

Проект реализован при поддержке фонда «Сколково» и федеральной программы «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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