В ОДК начали ИИ-контроль лопаток двигателей

Комплекс «Точка контроля» объединяет роботизированную подачу деталей, камеры сверхвысокого разрешения и нейросетевые алгоритмы. Робот размещает лопатку в зоне осмотра, после чего система фиксирует поверхность и выявляет отклонения размером от 40 микрон. Результаты автоматически сохраняются для дальнейшего анализа дефектов.

Ранее контроль выполнялся вручную специалистами, что зависело от человеческого фактора и замедляло производство при росте объемов. Сейчас два роботизированных поста уже обеспечивают автоматический предварительный контроль деталей и повышают производительность участка.

Проект реализован при поддержке фонда «Сколково» и федеральной программы «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».