В ОЭЗ «Дубна» построят второй корпус для производства авиакомпонентов

Предприятие специализируется на разработке и выпуске деталей для различной техники. Его продукция используется в авиационной и космической отраслях, а также в морском, речном, железнодорожном транспорте и наземных машинах. Компоненты предназначены и для сервисного обслуживания.

Общий объем инвестиций в проект составляет 300 миллионов рублей. После завершения строительства на новых площадях планируется создать 46 рабочих мест. Первая очередь здания уже сдана, и там сейчас идет монтаж технологического оборудования.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ Антон Афанасьев, на площадке работает ряд компаний, развивающих производство критически важных компонентов, что способствует технологическому суверенитету в ключевых отраслях промышленности.