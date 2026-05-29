В Пензенской области представили тренажер для управления БПЛА

Комплекс включает симулятор полета и теоретический курс по подготовке и обслуживанию БПЛА. В системе предусмотрен учет реальных параметров, включая погодные условия и время суток. По словам губернатора Олега Мельниченко, теория в тренажере максимально связана с практической частью.

Соревнования по дрон-рейсингу прошли при поддержке правительства региона и отделения партии «Единая Россия». В турнире участвовали бойцы спецподразделений Росгвардии и молодежные команды, отметил Мельниченко.

Ранее в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза представили новый способ питания проводных беспилотников с использованием преобразователя напряжения.