В Пензенском университете начали учить программировать на кириллице

Программа включает элементы геймификации с рейтингами и соревновательными режимами, где полностью исключены английские слова. Студенты изучают русские аналоги международных профессиональных терминов. Разработаны специальные сборники задач и запатентована система автоматического тестирования.

Авторы проекта отметили, что обучение на родном языке снижает барьер для начинающих и способствует популяризации IT-специальностей. Аналогичные подходы ранее применялись в Китае, Индии и арабских странах.

Ранее в Москве начал работу совместный образовательный кампус Российского университета дружбы народов (РУДН) и «Школы 21». Студенты РУДН получат возможность бесплатно осваивать современные IT-дисциплины параллельно с основным обучением.