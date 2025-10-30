В Пензенском университете начали учить программировать на кириллице

Опубликовано 30 октября 2025, 18:191 мин.
В Пензенском университете начали учить программировать на кириллицеСтудентов обучают JavaScript на русском языке
Пензенский государственный университет внедрил курс программирования на русском языке. Преподаватели адаптировали язык JavaScript, переведя его синтаксис и учебные задания на кириллицу.
© Ferra.ru
Программа включает элементы геймификации с рейтингами и соревновательными режимами, где полностью исключены английские слова. Студенты изучают русские аналоги международных профессиональных терминов. Разработаны специальные сборники задач и запатентована система автоматического тестирования.
Авторы проекта отметили, что обучение на родном языке снижает барьер для начинающих и способствует популяризации IT-специальностей. Аналогичные подходы ранее применялись в Китае, Индии и арабских странах.
Ранее в Москве начал работу совместный образовательный кампус Российского университета дружбы народов (РУДН) и «Школы 21». Студенты РУДН получат возможность бесплатно осваивать современные IT-дисциплины параллельно с основным обучением.