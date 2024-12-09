В Перми открылся первый центр, объединяющий спорт и технологии

Центр оснащен несколькими зонами: площадками для футбола и баскетбола на свежем воздухе, а также специально оборудованным пространством для компьютерных игр и VR-технологий. Это позволит молодежи не только развивать физическую выносливость, но и осваивать навыки в области цифровых технологий.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что открытие центра направлено на комплексное развитие молодежи, где физическая активность сочетается с киберспортом. С февраля 2025 года студенты и школьники старше 14 лет смогут бесплатно записываться в центр для тренировок. Также планируется запуск программ соревнований и тренировок совместно с Федерацией фиджитал-спорта.