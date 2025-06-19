В Петербурге создадут беспилотник массой до 750 кг для логистики

Проект реализуется в рамках национального проекта, включающего создание не только самого беспилотника, но и сопутствующей инфраструктуры. Особое внимание уделяется автоматизации процессов — планируется внедрение роботизированных наземных систем для безоператорного управления.

Ранее студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали беспилотник, предназначенный для нейтрализации малых и средних дронов. Устройство, выполненное по схеме «конвертоплан», способно полностью ложиться на крыло во время маневра, что повышает его аэродинамику и снижает уязвимость. Сам беспилотник создан в российской системе проектирования «Компас-3D».