В петербургском метро в конце августа протестируют беспилотные поезда

В ходе испытаний будут тестировать автоведение, автоматический оборот на конечных станциях и машинное зрение. Эти функции обеспечивают движение состава с минимальным участием человека. Однако машинист останется в кабине. Это необходимо для управления в нештатных ситуациях и гарантии безопасности перевозок, отметили в комитете.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют расширить парк беспилотных трамваев: в 2026 году на маршруты выйдут еще 11 таких вагонов.