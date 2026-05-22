В петербургском метро в конце августа протестируют беспилотные поезда

Опубликовано 22 мая 2026, 18:341 мин.
В петербургском метро в конце августа протестируют беспилотные поездаНа шестой линии
В конце августа 2026 года на 6 линии петербургского метрополитена планируют провести демонстрацию решений по автоматизации управления поездами. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Технологию проверят совместно со специалистами «Трансмашхолдинга», пишет ТАСС.
В ходе испытаний будут тестировать автоведение, автоматический оборот на конечных станциях и машинное зрение. Эти функции обеспечивают движение состава с минимальным участием человека. Однако машинист останется в кабине. Это необходимо для управления в нештатных ситуациях и гарантии безопасности перевозок, отметили в комитете.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют расширить парк беспилотных трамваев: в 2026 году на маршруты выйдут еще 11 таких вагонов.