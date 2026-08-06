В Подмосковье построят завод по производству гепарина натрия

Опубликовано 06 августа 2026, 16:251 мин.
В Подмосковье построят завод по производству гепарина натрияИнвестиции в проект превысят 1 млрд рублей
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что в городе Воскресенске планируют открыть предприятие по выпуску гепарина натрия в IV квартале 2026 года. Объем вложений в проект составит более 1 млрд рублей.
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Проект реализует китайская компания «Северный океан». Для строительства инвестору предоставили участок площадью 14 гектаров по программе «Земля за рубль». Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2023 году на ПМЭФ между соучредителем компании Ван Юнцин и губернатором Андреем Воробьевым.
Ранее за первое полугодие 2026 года в России зарегистрировали и запустили в производство 10 наименований препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, которые раньше не выпускались в стране.