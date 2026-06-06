В Пулково оценили срок привыкания к проходу по биометрии

Опубликовано 06 июня 2026, 07:071 мин.
В Пулково оценили срок привыкания к проходу по биометрииСейчас сервисом пользуются до 20 человек в сутки
Пассажирам аэропорта Пулково потребуется примерно год, чтобы начать активно пользоваться системой биометрического прохода. Сейчас технологию применяют до 20 человек в сутки, сообщил генеральный директор аэропорта Леонид Сергеев в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2026.
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С 1 июня в аэропорту официально заработал биометрический проход предполетных процедур. Запуск состоялся в рамках подготовки к ПМЭФ-2026. По оценке руководства, на постепенное привыкание пассажиров к новому сервису уйдет около года, поскольку пока им пользуются в основном первые пользователи цифровых решений.
Пулково стал первым аэропортом в России, где внедрили биометрическую систему для посадки на рейсы.
Ранее стало известно, что РЖД продолжает тестирование системы посадки пассажиров в поезда по биометрии. В компании сообщили, что серьезных сбоев во время проверки технологии не выявили.