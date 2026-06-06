В Пулково оценили срок привыкания к проходу по биометрии

С 1 июня в аэропорту официально заработал биометрический проход предполетных процедур. Запуск состоялся в рамках подготовки к ПМЭФ-2026. По оценке руководства, на постепенное привыкание пассажиров к новому сервису уйдет около года, поскольку пока им пользуются в основном первые пользователи цифровых решений.

Пулково стал первым аэропортом в России, где внедрили биометрическую систему для посадки на рейсы.

Ранее стало известно, что РЖД продолжает тестирование системы посадки пассажиров в поезда по биометрии. В компании сообщили, что серьезных сбоев во время проверки технологии не выявили.