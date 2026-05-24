В РАН назвали права человека главной проблемой эпохи ИИ

Опубликовано 24 мая 2026, 17:00
В РАН назвали права человека главной проблемой эпохи ИИАкадемик Хабриева привела в пример Конституцию Латинской Америки
Заместитель президента РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева заявила, что права человека остаются самой неосвоенной областью во взаимодействии людей с новыми технологиями, включая искусственный интеллект (ИИ). Она выступила на XXI Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов в технопарке «Сколково».
По мнению академика, если закон о регулировании ИИ будет принят, то в первую очередь корректировки потребуют закон об информации и закон о персональных данных. Хабриева напомнила, что в Конституции Латинской Америки уже закреплено право на ментальную неприкосновенность — защиту сознания от воздействия технологий. Также необходимо защищать цифровой образ человека.
Ранее Министерство финансов России начало активно внедрять технологии искусственного интеллекта в рабочие процессы.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
