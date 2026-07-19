В России
Опубликовано 19 июля 2026, 11:56
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В РАН разработают кодекс этики научных исследований

Документ охватывает ИИ, биоэтику и цитирование
Российская академия наук (РАН) завершила примерно 80% работы над кодексом этики в сфере научных исследований. Разработкой документа занимается Совет по этике научных исследований РАН, пишет ТАСС.
В РАН разработают кодекс этики научных исследований

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По словам вице-президента РАН Степана Калмыкова, в кодексе рассматриваются вопросы применения искусственного интеллекта в научной деятельности, а также темы биоэтики, экспериментов с животными, цитирования и некорректных заимствований.

Калмыков отметил, что ограничить использование ИИ уже невозможно, поскольку технология стала частью повседневной жизни. Поэтому документ не запрещает ее применение, а определяет этические подходы к использованию искусственного интеллекта в научных исследованиях.

Ранее в России сформировали показатели для оценки эффективности внедрения искусственного интеллекта в 19 основных отраслевых направлениях экономики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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