В РАН разработают кодекс этики научных исследований

По словам вице-президента РАН Степана Калмыкова, в кодексе рассматриваются вопросы применения искусственного интеллекта в научной деятельности, а также темы биоэтики, экспериментов с животными, цитирования и некорректных заимствований.

Калмыков отметил, что ограничить использование ИИ уже невозможно, поскольку технология стала частью повседневной жизни. Поэтому документ не запрещает ее применение, а определяет этические подходы к использованию искусственного интеллекта в научных исследованиях.

Ранее в России сформировали показатели для оценки эффективности внедрения искусственного интеллекта в 19 основных отраслевых направлениях экономики.