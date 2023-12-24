В Роскачестве опровергли миф о радиоактивности мобильных телефонов

Он подчеркнул отсутствие научного подтверждения этого мифа, отметив, что использование смартфонов на протяжении 2,5 часов в день скорее вредит глазам, психике и физическому здоровью, чем вызывает радиацию.

Максим Протасов также развеял заблуждение о порошковом вине, объяснив, что сухой винный материал, указанный в ингредиентах, представляет собой усушенное вино, из которого удалена часть влаги, но никоим образом не является вином из порошка.

Ранее мы писали, что эксперты Роскачества узнали, какая социальная сеть дает максимальную скорость передачи данных пользователям.