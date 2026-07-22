В Роскосмосе рассказали об использовании ИИ на МКС

По словам замглавы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, использование ИИ на МКС пока является научным экспериментом. Система предназначена для поддержки экипажа при подготовке документации.

Кроме того, в космической сфере продолжается применение новых технологий, включая аддитивное производство и композитные материалы. Они используются для создания и модернизации оборудования как специалистами на Земле, так и членами экипажа станции, отметил Крикалев.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разрабатывает единую цифровую платформу для медицинского сопровождения космонавтов.