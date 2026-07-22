В России
Опубликовано 22 июля 2026, 21:20
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В Роскосмосе рассказали об использовании ИИ на МКС

Технологию тестируют в рамках эксперимента
Искусственный интеллект (ИИ) проходит испытания на борту Международной космической станции (МКС). Технология помогает космонавтам оформлять ежедневные отчеты о работе и упрощает выполнение отдельных задач, пишет ТАСС.
В Роскосмосе рассказали об использовании ИИ на МКС

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По словам замглавы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, использование ИИ на МКС пока является научным экспериментом. Система предназначена для поддержки экипажа при подготовке документации.

Кроме того, в космической сфере продолжается применение новых технологий, включая аддитивное производство и композитные материалы. Они используются для создания и модернизации оборудования как специалистами на Земле, так и членами экипажа станции, отметил Крикалев.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разрабатывает единую цифровую платформу для медицинского сопровождения космонавтов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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