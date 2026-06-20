В «Роснефти» оценили эффект от цифровых технологий

Опубликовано 20 июня 2026, 16:221 мин.
В «Роснефти» оценили эффект от цифровых технологийЦифровизация дает финансовый результат
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках годового собрания акционеров сообщил, что компания ожидает значительный экономический эффект от внедрения цифровых технологий. По его словам, цифровизация уже дает измеримые финансовые результаты, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Сечин отметил, что за первые четыре месяца 2026 года эффект от использования цифровых решений составил 44 млрд рублей. По итогам года показатель может превысить 100 млрд рублей.
В компании подчеркивают, что цифровые технологии рассматриваются не как вспомогательный инструмент, а как один из ключевых факторов повышения эффективности бизнеса.
Ранее комитет Госдумы по экономической политике поддержал ко второму чтению законопроект об упрощении экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для технологий искусственного интеллекта. Инициатива касается сфер, где пока нет полноценного регулирования.