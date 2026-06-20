В «Роснефти» оценили эффект от цифровых технологий

Сечин отметил, что за первые четыре месяца 2026 года эффект от использования цифровых решений составил 44 млрд рублей. По итогам года показатель может превысить 100 млрд рублей.

В компании подчеркивают, что цифровые технологии рассматриваются не как вспомогательный инструмент, а как один из ключевых факторов повышения эффективности бизнеса.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике поддержал ко второму чтению законопроект об упрощении экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для технологий искусственного интеллекта. Инициатива касается сфер, где пока нет полноценного регулирования.