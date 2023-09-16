В Роспотребнадзоре ответили о возможности введения масочного режима

В Роспотребнадзоре ответили о возможности введения масочного режимаПока не планируется вводить ограничительные меры
Наступила осень, а значит стоит ожидать повышения частоты заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом среди населения. На этом фоне, пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что вводить в России ограничительные меры (масочный режим, например) без серьезных оснований не планируется. Их цитируют РИА Новости.
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Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, (вводить – ред.) не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период.
Ведомство напомнило о необходимости в использовании антисептиков для рук. Дело в том, что это простая и действенная мера, которая существенно снижает риск заболеваний.
Ранее мы писали, что в Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Ограничения, само собой, временные и должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.
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