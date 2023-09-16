В Роспотребнадзоре ответили о возможности введения масочного режима

Ведомство напомнило о необходимости в использовании антисептиков для рук. Дело в том, что это простая и действенная мера, которая существенно снижает риск заболеваний.

Ранее мы писали, что в Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Ограничения, само собой, временные и должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

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