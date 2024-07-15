В России будут блокировать звонки из-за границы

Представители Роскомнадзора сообщили, что проработка этих механизмов станет основой для нового законопроекта. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности абонентов и снижение количества мошеннических звонков.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает возможность автоматической блокировки всех звонков из-за границы в связи с увеличением количества мошеннических звонков из других стран российским пользователям. При этом у пользователей будет возможность настроить прием звонков: либо полностью оградить себя от вызовов из-за рубежа, либо принимать звонки только от контактов из выбранного списка.