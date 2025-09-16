В России будут развивать технологии вакуумных поездов Hyperloop

Опубликовано 16 сентября 2025, 22:431 мин.
В России будут развивать технологии вакуумных поездов HyperloopВ ближайшие 10 лет
В течение следующих десяти лет в России намерены уделить внимание развитию высокоскоростного транспорта. Среди направлений рассматриваются альтернативные технологии, включая поезда на магнитной подушке и системы движения в вакуумных трубах по принципу Hyperloop.
© Ferra.ru
Согласно материалам правительства, в стратегические планы входит изучение и внедрение подобных решений. Они рассматриваются как часть развития скоростного транспортного сообщения на железных и автомобильных дорогах.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров в рамках Международного железнодорожного салона «Pro//Движение.Экспо» сообщил, что первый отечественный высокоскоростной поезд для магистрали Москва — Санкт-Петербург в будущем будет полностью автоматизирован и управляться искусственным интеллектом. По его словам, технология уже разрабатывается и тестируется. Максимальная скорость поезда составит 400 км/ч.