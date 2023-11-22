В России через два года появляться полностью импортозамещенные велосипеды

В России через два года появляться полностью импортозамещенные велосипедыВ том числе электрические
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов объявил о планах развития велопроката в столице и предстоящем производстве полностью российских велосипедов. Согласно его заявлению, первые полностью российские велосипеды могут появиться на московских улицах уже через два года, пишет РИА Новости.
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В будущем сезоне мы продолжим развивать велопрокат по поручению мэра Москвы Сергея Собянина... В планах начать производство полностью российского велосипеда, который может появиться на улицах Москвы уже через два года.
Он также подчеркнул, что парк велосипедов будет пополняться электрическими моделями нового поколения. Ожидается, что улучшенная версия электровелосипеда 2.0 станет частью расширенного парка.
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