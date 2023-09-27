В России могут ограничить продажу газировки детям

Аспартам может быть канцерогенен для человека, как показало исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также, исследование показало, что чаще используют сахарозаменитель производители напитков более дешевого сегмента.

Ранее мы сообщали, что врач-эндкринолог рассказала, какие сахарозаменители вредят вашему здоровью. Одним из таких сахарозаменителей является аспартам, исследование показалоб что он может являться причиной рака.