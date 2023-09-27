В России могут ограничить продажу газировки детям

В России могут ограничить продажу газировки детямИз-за использования производителями сахарозаменителя.
Национальный союз защиты прав потребителей провели исследование и выяснилось, что из-за введения акциза на сладкие газированные напитки, производители стали использовать сахарозаменитель аспартам в целях экономии. Поэтому в организации требуют ограничить продажу сладких газированных напитков детям и проработать механизмы контроля напитков.
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Аспартам может быть канцерогенен для человека, как показало исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также, исследование показало, что чаще используют сахарозаменитель производители напитков более дешевого сегмента.
Ранее мы сообщали, что врач-эндкринолог рассказала, какие сахарозаменители вредят вашему здоровью. Одним из таких сахарозаменителей является аспартам, исследование показалоб что он может являться причиной рака.