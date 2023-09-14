22:46, 14 сентября 2023
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В России могут заблокировать WhatsApp, если в нём появятся аналогичные Telegram каналы“Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе - блокировку”
Роскомнадзор рассказал в интервью с ТАСС, что в России могут заблокировать WhatsApp*, если в нём появятся аналогичные Telegram каналы.
Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений. Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе - блокировку.
Роскомнадзор
Ранее WhatsApp объявил о глобальном запуске долгожданной многими функции — каналов. Эта опция была доступна только в 10 странах, но теперь доступ к ней получили и остальные, в том числе жители России.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена