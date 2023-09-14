В России могут заблокировать WhatsApp, если в нём появятся аналогичные Telegram каналы

Ранее WhatsApp объявил о глобальном запуске долгожданной многими функции — каналов. Эта опция была доступна только в 10 странах, но теперь доступ к ней получили и остальные, в том числе жители России.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена