В России началась добровольная маркировка игр

Маркировка будет содержать предупреждения о жестокости, ненормативной лексике и других аспектах, которые могут вызвать дискомфорт у игроков. Рабочая группа, состоящая из представителей крупных разработчиков и ассоциаций, таких как АПРИОРИ и Lesta Games, разработала знаки, которые будут использоваться в играх.

Эксперимент продлится шесть месяцев, и по его окончании будет проведен анализ собранной обратной связи от игроков, разработчиков и дистрибьюторов. Это позволит внести изменения в систему маркировки, если это будет необходимо.

Разработчики смогут самостоятельно добавлять маркировку в свои игры через личные кабинеты. Дополнительно модераторы будут отслеживать соответствие загружаемого контента установленным критериям.

Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore, отметил, что новая маркировка поможет пользователям более осознанно выбирать игры. Александр Михеев, руководитель VK Play, добавил, что предупреждение о содержании игры — это социальная ответственность индустрии, направленная на защиту пользователей от нежелательного контента.