В России началось тестирование универсальной вакцины от гриппа

23 сентября 2025
В России началось тестирование универсальной вакцины от гриппаНазальный препарат может обеспечить длительный иммунитет
Ученые из Национального центра по гриппу ВОЗ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ в Санкт-Петербурге приступили к клиническим испытаниям новой интраназальной вакцины. Разработка потенциально способна обеспечить долговременную защиту от вируса гриппа.
Как сообщил директор института Андрей Васин, доклинические исследования уже завершены. Сейчас ведутся клинические исследования. Однако ключевой проблемой остается отсутствие в России промышленного партнера, готового запустить массовое производство нового препарата.
Ранее ученые центра вирусологии «Вектор» разработали и запатентовали вакцину против COVID-19, которую можно вводить в организм без иглы с помощью струйной инъекции. Такой способ позволяет повысить иммунный ответ и снизить риск побочных эффектов, отмечается в патентной документации.