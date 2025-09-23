В России началось тестирование универсальной вакцины от гриппа

Как сообщил директор института Андрей Васин, доклинические исследования уже завершены. Сейчас ведутся клинические исследования. Однако ключевой проблемой остается отсутствие в России промышленного партнера, готового запустить массовое производство нового препарата.

Ранее ученые центра вирусологии «Вектор» разработали и запатентовали вакцину против COVID-19, которую можно вводить в организм без иглы с помощью струйной инъекции. Такой способ позволяет повысить иммунный ответ и снизить риск побочных эффектов, отмечается в патентной документации.