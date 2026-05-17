В России нашли способ точнее оценивать прочность титановых деталей для авиации

Опубликовано 17 мая 2026, 06:34
В России нашли способ точнее оценивать прочность титановых деталей для авиацииМетод улучшает диагностику сплава ВТ6
В пресс-службе «Сколтеха» сообщили, что российские ученые разработали метод оценки остаточных напряжений в авиационном титановом сплаве ВТ6. Этот материал используется для лопаток компрессоров авиадвигателей. Новая техника позволяет изучать конструкцию в диапазоне от 0,05 до 0,5 мм, который раньше оставался недоступным.
Ученые применили пучки ионов галлия и ксенона вместе с методикой микро-кольцевого ионного травления. На поверхности образца создается несколько вложенных кольцевых углублений в виде «матрешки». Это дает более детальную информацию о свойствах материала. Крупный зонд из ионов ксенона усредняет мелкие колебания, а малый зонд из галлия выявляет локальные изменения, связанные со структурой зерен.
Традиционные методы работают на миллиметровом или микронном уровне. Новый подход позволяет выбирать масштаб исследования в зависимости от инженерной задачи. Это повысит надежность компонентов авиационных двигателей.