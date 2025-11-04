В России научились перерабатывать 90% ядерного топлива

Технологии продолжают развиваться, и к 2030 году планируется создать полностью замкнутый топливный цикл. Это означает, что отработавшее топливо будет полностью перерабатываться и использоваться на атомных станциях как новое, что значительно повысит эффективность и экологичность атомной энергетики.

Заявление было сделано в ходе международной конференции CIET 2025 в Туркменистане, где обсуждались перспективы развития энергетической и промышленной отраслей.

Ранее в пресс-службе госкорпорации Росатом сообщили, что специалисты Научно-производственного объединения «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» разработали никелевый сплав для энергоустановок нового поколения. Материал способен работать при температуре более 700 градусов Цельсия и давлении до 35 МПа, обеспечивая непрерывную эксплуатацию в течение более 100 тысяч часов.