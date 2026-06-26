В России обяжут соцсети маркировать контент, созданный ИИ

Речь идет об аудио- и визуальных материалах, которые формируются с использованием больших фундаментальных моделей ИИ. Пользователи смогут добавлять специальное предупреждение о применении таких технологий при публикации.

Порядок размещения маркировки и ее формат будут определяться соглашениями между владельцами моделей искусственного интеллекта и платформами, предоставляющими доступ к их использованию.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков сообщил, что регулирование искусственного интеллекта (ИИ) в России не будет ограничено одним законом и потребует поэтапной работы.