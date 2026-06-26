В России обяжут соцсети маркировать контент, созданный ИИ

Опубликовано 26 июня 2026, 14:551 мин.
В России обяжут соцсети маркировать контент, созданный ИИНовый законопроект внесен в Госдуму
В России планируется ввести правило для социальных сетей, обязывающее предоставлять пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующая норма включена в законопроект, направленный правительством в Госдуму, пишет ТАСС.
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Речь идет об аудио- и визуальных материалах, которые формируются с использованием больших фундаментальных моделей ИИ. Пользователи смогут добавлять специальное предупреждение о применении таких технологий при публикации.
Порядок размещения маркировки и ее формат будут определяться соглашениями между владельцами моделей искусственного интеллекта и платформами, предоставляющими доступ к их использованию.
Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков сообщил, что регулирование искусственного интеллекта (ИИ) в России не будет ограничено одним законом и потребует поэтапной работы.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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