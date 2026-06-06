В России оценили влияние новых технологий на потребность в кадрах

Опубликовано 06 июня 2026, 13:341 мин.
В России оценили влияние новых технологий на потребность в кадрахИИ и автоматизация меняют рынок труда
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представила оценку влияния искусственного интеллекта (ИИ) и новых технологий на рынок труда. Если потенциал современных решений будет реализован на 30%, общая потребность экономики в работниках может сократиться на 10%.
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Предварительные расчеты сделали специалисты Минтруда совместно со Сбербанком. Для анализа использовали зарубежные исследования и данные по 900 профессиональным группам. Основное внимание уделяли тому, как технологии и ИИ повышают производительность труда.
Оценка прозвучала на заседании комиссии Госсовета по направлению «Кадры» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее стало известно, что в Башкирии планируют внедрить или протестировать как минимум один сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) в каждом органе исполнительной власти.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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