В России оценили влияние новых технологий на потребность в кадрах

Предварительные расчеты сделали специалисты Минтруда совместно со Сбербанком. Для анализа использовали зарубежные исследования и данные по 900 профессиональным группам. Основное внимание уделяли тому, как технологии и ИИ повышают производительность труда.

Оценка прозвучала на заседании комиссии Госсовета по направлению «Кадры» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее стало известно, что в Башкирии планируют внедрить или протестировать как минимум один сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) в каждом органе исполнительной власти.