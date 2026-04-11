В России подготовят национальный план внедрения ИИ

Опубликовано 11 апреля 2026, 12:221 мин.
В России подготовят национальный план внедрения ИИК 2030 году технологии должны охватить все отрасли
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям сформировать национальный план по внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Документ должен учитывать потребности различных отраслей промышленности и особенности каждого субъекта федерации.
© Ferra.ru
Глава государства в рамках профильного совещания подчеркнул, что к 2030 году технологии ИИ и созданные на их основе продукты предстоит использовать во всех сферах. Речь идет о производстве, логистике, энергетике, управлении и образовании.
Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о главной проблеме внедрения искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, риск заключается не в автоматизации как таковой, а в возможном вытеснении человека из контуров принятия решений.