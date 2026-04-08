В России подготовят стратегию освоения Луны до 2060 года

08 апреля 2026
В России подготовят стратегию освоения Луны до 2060 годаДокумент объединит ключевые космические направления
Российская академия наук готовит «Стратегию освоения Луны на период до 2060 года». Об этом сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в рамках заседания президиума РАН. По его словам, документ поможет оптимально выстраивать лунную программу. Работа над ним началась в 2025 году.
Среди ключевых направлений — интеграция с будущей пилотируемой программой, развитие робототехники для сохранения стратегического паритета, координация с космическим ядерным проектом, привлечение частного бизнеса и расширение международного сотрудничества.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах создать на Луне атомную станцию мощностью не менее 5 кВт к середине 2030-х годов. Срок её эксплуатации должен составить до 10 лет.