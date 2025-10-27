В России поменяют стандарты подготовки инженеров

На конференции «Приоритет — технологическое лидерство» было отмечено, что изменения затронут формат работы профильных вузов. Одновременно увеличиваются нормативы бюджетного финансирования подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.

Чернышенко подчеркнул, что модернизация системы образования должна учитывать технологический потенциал университетов. Представители бизнеса активно поддерживают эти преобразования, поскольку заинтересованы в квалифицированных специалистах.

Ранее госкорпорация Ростех заключила партнёрские соглашения с тремя техническими университетами и московской школой № 58. Цель сотрудничества — создание системы непрерывной подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Ростех уже сотрудничает с 350 школами-партнёрами и 140 университетами в 45 регионах.