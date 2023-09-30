В России построят крупнейший в стране завод тяговых батарей

В России построят крупнейший в стране завод тяговых батарейБез производства батарей невозможно создания полностью отечественного электромобиля
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в России появится крупнейший в стране завод тяговых батарей. Они являются “сердцем электромобилей”.
Как Сергей Собянин рассказала без производства батарей невозможно создания полностью отечественного электромобиля.
Также появится Центр техобслуживания электробусов. Отечественное машиностроение начнет развиваться, благодаря обоим предприятиям. Также стоимость станет доступнее, добавил Мэр столицы.
Огромную пользу принесет создание Центра технического обслуживания транспорта. Сроки эксплуатации электробусов и другой техники возрастут. Мы сможем увеличить число городских маршрутов, а для пассажиров поездки станут еще комфортнее и безопаснее.
Недавно мы писали, что «Атом» начал тестирование платформы для электромобиля Оно продлится до 2024 года.