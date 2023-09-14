В России появилась новая схема мошенничества с персональными данными россиян

В письмах написана информация о нарушениях по защите персональных данных пациентов и предложение устранения нарушения с помощью обновления базы пациентов медицинских учреждений.

Если мошенникам удавалось заполучить информацию, то к ним попадала не только информация для кражи денег с банковских счетов, но и информация о болезнях пациентов. Таким образом мошенники могли шантажировать человека и требовать деньги за неразглашения информации о здоровье.

Ранее мы писали, что клиенты банков и частных клиник оказались наиболее подвержены спам-атакам.