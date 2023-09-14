18:10, 14 сентября 2023
1 мин.
В России появилась новая схема мошенничества с персональными данными россиянМошенникам попадает не только информация для кражи денег с банковских счетов, но и информация о болезнях пациентов
В России появилась новая схема мошенничества с персональными данными россиян, мошенники от лица Роскомнадзора отправляли письма в медицинские организации.
© Ferra
В письмах написана информация о нарушениях по защите персональных данных пациентов и предложение устранения нарушения с помощью обновления базы пациентов медицинских учреждений.
Если мошенникам удавалось заполучить информацию, то к ним попадала не только информация для кражи денег с банковских счетов, но и информация о болезнях пациентов. Таким образом мошенники могли шантажировать человека и требовать деньги за неразглашения информации о здоровье.
Ранее мы писали, что клиенты банков и частных клиник оказались наиболее подвержены спам-атакам.