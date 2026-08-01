В России появились новые методы лучевой терапии без повреждения тканей

Мурашко отметил, что за последние несколько лет количество курсов химиотерапии увеличилось почти вдвое, а объем лучевого лечения вырос более чем на 50%.

Ранее в пресс-службе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) сообщили, что ученые разработали наночастицы, которые одновременно повышают контрастность магнитно-резонансной томографии и усиливают действие лучевой терапии на опухоли. Разработка основана на соединении фтора с двумя редкоземельными металлами — гадолинием и лютецием.