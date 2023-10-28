В России
16:43, 28 октября 2023
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В России появится Центр хранения электронных документов

С внедрением искусственного интеллекта

Вице-премьер России, Дмитрий Чернышенко, поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Росархивом и регионами России провести исследование вопроса о развитии Центра хранения электронных документов, пишет ТАСС.

Решение было принято на основе обсуждения вопросов цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти.

Совещание также рассмотрело вопросы связанные с внедрением искусственного интеллекта в область архивов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что важно обеспечить сохранность данных при цифровизации архивов, и в этом контексте был выделен Центр хранения электронных документов, который в следующем году планируется перевести на платформу "Гостех".

Ранее мы сообщали о том, что в России впервые подготовили массив данных о гололеде и изморози в России, который основан на наблюдениях 401 метеостанции.

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