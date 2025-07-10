В России появится центр промышленной робототехники для автопрома

Новый центр займется разработкой, тестированием и внедрением робототехнических решений для автопрома. Основные задачи включают создание перспективных технологий, расширение применения промышленных роботов и продвижение российских разработок на международных рынках.

Как отметили участники проекта, сотрудничество позволит ускорить автоматизацию автомобильных предприятий. Центр станет площадкой для создания коммерчески успешных решений в области промышленной робототехники.

Ранее концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», запустил серийное производство зарядных станций Elli для электромобилей. Первые станции уже работают в Челябинске и Нижнем Тагиле, в ближайшее время география их размещения расширится.