Опубликовано 10 июля 2025, 11:361 мин.
В России появится центр промышленной робототехники для автопрома«Камаз» и партнеры создадут площадку для разработки роботов
Корпорация роботов (группа «Элемент»), «Камаз» и «Эйдос-робототехника» договорились о создании Центра развития роботизации автомобильной промышленности. Соответствующее соглашение подписано на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.
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Новый центр займется разработкой, тестированием и внедрением робототехнических решений для автопрома. Основные задачи включают создание перспективных технологий, расширение применения промышленных роботов и продвижение российских разработок на международных рынках.
Как отметили участники проекта, сотрудничество позволит ускорить автоматизацию автомобильных предприятий. Центр станет площадкой для создания коммерчески успешных решений в области промышленной робототехники.
Ранее концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», запустил серийное производство зарядных станций Elli для электромобилей. Первые станции уже работают в Челябинске и Нижнем Тагиле, в ближайшее время география их размещения расширится.