В России появится цифровая площадка для госзакупок

Пилотный проект уже тестируется в Рязанской области, где более 50 школ и колледжей проводят закупки через маркетплейс. По словам губернатора региона Павла Малкова, такой подход демонстрирует значительные преимущества: скорость обработки заказов от трех до шести дней, снижение издержек и дополнительный контроль качества со стороны платформы.

Для полноценной реализации проекта потребуется доработка нормативно-правовой базы и создание специализированной площадки, адаптированной под нужды органов власти.

Ранее, а Московском портале поставщиков заработал сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ), помогающий предпринимателям быстрее оценивать условия госзакупок. Система автоматически анализирует документацию и формирует краткое описание ключевых параметров контракта.