В России
Опубликовано 12 ноября 2025, 21:32
1 мин.

В России появится цифровая площадка для госзакупок

Проект ускорит закупки и снизит расходы бюджета
Комиссия Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» займется разработкой рекомендаций по созданию специализированной цифровой площадки для государственных закупок. Инициатива предусматривает решение всех технических вопросов, включая подписание контрактов и обоснование цен.
В России появится цифровая площадка для госзакупок

© Ferra.ru

Пилотный проект уже тестируется в Рязанской области, где более 50 школ и колледжей проводят закупки через маркетплейс. По словам губернатора региона Павла Малкова, такой подход демонстрирует значительные преимущества: скорость обработки заказов от трех до шести дней, снижение издержек и дополнительный контроль качества со стороны платформы.

Для полноценной реализации проекта потребуется доработка нормативно-правовой базы и создание специализированной площадки, адаптированной под нужды органов власти.

Ранее, а Московском портале поставщиков заработал сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ), помогающий предпринимателям быстрее оценивать условия госзакупок. Система автоматически анализирует документацию и формирует краткое описание ключевых параметров контракта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии