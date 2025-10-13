В России появится детская вакцина от ротавируса

Сейчас вакцина проходит клинические испытания для детей в возрасте от 8 до 32 недель. Исследования для более старших возрастных групп уже завершены. Ученые планируют подать документы в Минздрав России в конце 2025 года после завершения всех необходимых испытаний.

Ранее Минздрав России выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины «Аллергарда». Препарат предназначен для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанных с ней перекрестных пищевых реакций. До этого этапа вакцины прошли доклинические испытания и первые фазы клинических исследований.