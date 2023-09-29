В России появится полный цикл производства и переработки шерсти

Он отметил, что вопрос по созданию такого кластера будет прорабатываться. Так, до 1 ноября этого года планируется представить «предложения по развитию данного направления», заявил заместитель председателя Совфеда. По его словам, потом, в течение 1-1,5 месяцев, будут определены пилотные проекты, прежде всего в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее мы сообщили, что на территории Южного промышленно-логистического парка, который находится в Новосибирске, [началось[(https://www.ferra.ru/news/v-rossii/v-novosibirske-nachali-stroit-zavod-po-pererabotke-maslichnykh-kultur-29-09-2023.htm) строительство завода по переработке масличных культур.