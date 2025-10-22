В России
Опубликовано 22 октября 2025, 12:45
1 мин.

В России появится рабочая группа для развития малой авиации

Особое внимание уделят сертификации и технической базе
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) приступает к поддержке малой авиации в России. На недавнем совещании Экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле по авиационной промышленности было принято решение о создании специальной рабочей группы для развития этого сегмента.
Малая авиация особенно важна для России с её большими территориями, так как она обеспечивает логистику в отдалённых регионах. Кроме того, малая авиация формирует кадровый потенциал отрасли и привлекает молодых специалистов.

Первым шагом рабочей группы станет оценка рынка малой авиации и выделение наиболее перспективных сегментов, включая подготовку пилотов, сельскохозяйственные работы, спортивные соревнования и пассажирские перевозки.

Особое внимание уделят сертификации лёгких летательных аппаратов, упрощению процедур допуска на рынок и созданию унифицированной технической базы. ОАК планирует предоставлять инженерную поддержку, цифровые инструменты и производственные мощности для разработчиков, а также помогать с испытаниями и формированием стандартизированных решений.

Источник:ОАК
Автор:Ингела Воробьева
