В России появится рабочая группа для развития малой авиации

Малая авиация особенно важна для России с её большими территориями, так как она обеспечивает логистику в отдалённых регионах. Кроме того, малая авиация формирует кадровый потенциал отрасли и привлекает молодых специалистов.

Первым шагом рабочей группы станет оценка рынка малой авиации и выделение наиболее перспективных сегментов, включая подготовку пилотов, сельскохозяйственные работы, спортивные соревнования и пассажирские перевозки.

Особое внимание уделят сертификации лёгких летательных аппаратов, упрощению процедур допуска на рынок и созданию унифицированной технической базы. ОАК планирует предоставлять инженерную поддержку, цифровые инструменты и производственные мощности для разработчиков, а также помогать с испытаниями и формированием стандартизированных решений.