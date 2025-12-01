В России появится вакцина против аллергии к пыльце амброзии

Опубликовано 01 декабря 2025, 17:261 мин.
В России появится вакцина против аллергии к пыльце амброзииРазработкой займется ФМБА
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к разработке рекомбинантной вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу амброзии. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
Для создания препарата будет использована универсальная технологическая платформа, позволяющая производить вакцины против различных аллергенов. Разработка новой вакцины против амброзии определена как один из первоочередных проектов в дорожной карте агентства.
Амброзия считается одним из наиболее агрессивных аллергенных растений. Особенно актуальна разработка вакцины для жителей южных регионов России, где это растение распространено.
Ранее Министерство здравоохранения России разрешило использование в клинической практике двух новых биотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. Эти лекарства создаются индивидуально для каждого пациента на основе генетического анализа опухоли.