В России появится вакцина против аллергии к пыльце амброзии

Для создания препарата будет использована универсальная технологическая платформа, позволяющая производить вакцины против различных аллергенов. Разработка новой вакцины против амброзии определена как один из первоочередных проектов в дорожной карте агентства.

Амброзия считается одним из наиболее агрессивных аллергенных растений. Особенно актуальна разработка вакцины для жителей южных регионов России, где это растение распространено.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило использование в клинической практике двух новых биотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. Эти лекарства создаются индивидуально для каждого пациента на основе генетического анализа опухоли.