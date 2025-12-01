В России
Опубликовано 01 декабря 2025, 17:26
1 мин.

В России появится вакцина против аллергии к пыльце амброзии

Разработкой займется ФМБА
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к разработке рекомбинантной вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу амброзии. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
В России появится вакцина против аллергии к пыльце амброзии

© Ferra.ru

Для создания препарата будет использована универсальная технологическая платформа, позволяющая производить вакцины против различных аллергенов. Разработка новой вакцины против амброзии определена как один из первоочередных проектов в дорожной карте агентства.

Амброзия считается одним из наиболее агрессивных аллергенных растений. Особенно актуальна разработка вакцины для жителей южных регионов России, где это растение распространено.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило использование в клинической практике двух новых биотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. Эти лекарства создаются индивидуально для каждого пациента на основе генетического анализа опухоли.