В России появятся беспилотные поезда до 2030 года

По словам чиновника, технические возможности для внедрения беспилотных составов уже существуют. Первоначально технологию опробуют на грузовых перевозках, а затем адаптируют для пассажирских маршрутов.

Никитин подчеркнул, что безопасность остается ключевым приоритетом. В РЖД активно тестируют автономные системы управления, но для массового внедрения требуется накопить достаточный опыт эксплуатации.

Также заместитель министра транспорта в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что массовое внедрение беспилотных такси на городские дороги ожидается не раньше 2030 года. Поскольку ведомство намерено тщательно протестировать технологию перед ее запуском.