В России появятся беспилотные поезда до 2030 года

Опубликовано 19 июня 2025, 18:171 мин.
В России появятся беспилотные поезда до 2030 годаТехнологии готовы, но требуют дополнительных испытаний
Россия может запустить полностью автономные пассажирские поезда дальнего следования до конца текущего десятилетия. Об этом заявил заместитель министра транспорта Андрей Никитин в ходе Петербургского международного экономического форума.
По словам чиновника, технические возможности для внедрения беспилотных составов уже существуют. Первоначально технологию опробуют на грузовых перевозках, а затем адаптируют для пассажирских маршрутов.
Никитин подчеркнул, что безопасность остается ключевым приоритетом. В РЖД активно тестируют автономные системы управления, но для массового внедрения требуется накопить достаточный опыт эксплуатации.
Также заместитель министра транспорта в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что массовое внедрение беспилотных такси на городские дороги ожидается не раньше 2030 года. Поскольку ведомство намерено тщательно протестировать технологию перед ее запуском.