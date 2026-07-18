В России появятся новые лекарства и методы лечения

Опубликовано 18 июля 2026, 22:081 мин.
В России появятся новые лекарства и методы леченияРазработки включат тканевую инженерию
В России до 2030 года планируют разработать новые лекарства и медицинские технологии, включая персонализированные методы лечения, клеточные продукты и решения в области тканевой инженерии.
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Работу по созданию биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических препаратов поручено вести Минздраву, Минобрнауки, Росздравнадзору, ФМБА и Минпромторгу. Новые разработки должны ежегодно внедряться в медицинскую практику.
Среди направлений также указаны биомедицинские клеточные продукты и новые методы оказания медицинской помощи. Власти рассчитывают, что эти проекты помогут развивать отечественные технологии в сфере здравоохранения.
Первый отчет о ходе выполнения программы ведомства должны представить правительству уже в следующем году.
Ранее стало известно, что российские ведомства начнут разработку и внедрение биомедицинских технологий, связанных с увеличением продолжительности здоровой жизни.