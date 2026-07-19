В России появятся технологиии для выявления преждевременного старения

Опубликовано 19 июля 2026, 23:011 мин.
В России появятся технологиии для выявления преждевременного старенияПервые результаты ожидаются в 2027 году
Правительство поручило разработать и внедрить новые технологии для выявления признаков преждевременного старения и их коррекции. Работу будут вести Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство в рамках прикладных исследований по биологии старения, пишет ТАСС.
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Первые результаты реализации программы ожидаются в 2027 году. После этого профильные ведомства должны будут представлять отчеты ежегодно.
Ранее ученые из «Сколтеха» и Института искусственного интеллекта AIRI впервые оценили, как соматические мутации ДНК, накапливающиеся с возрастом, влияют на продолжительность жизни человека. Для этого была создана математическая модель, позволяющая отдельно анализировать различные механизмы старения. Расчеты показали, что при устранении всех обратимых процессов старения, кроме соматических мутаций, медианная продолжительность жизни могла бы составить от 146 до 194 лет.