В России появятся технологиии для выявления преждевременного старения

Первые результаты реализации программы ожидаются в 2027 году. После этого профильные ведомства должны будут представлять отчеты ежегодно.

Ранее ученые из «Сколтеха» и Института искусственного интеллекта AIRI впервые оценили, как соматические мутации ДНК, накапливающиеся с возрастом, влияют на продолжительность жизни человека. Для этого была создана математическая модель, позволяющая отдельно анализировать различные механизмы старения. Расчеты показали, что при устранении всех обратимых процессов старения, кроме соматических мутаций, медианная продолжительность жизни могла бы составить от 146 до 194 лет.