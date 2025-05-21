В России
Опубликовано 21 мая 2025, 08:23
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В России предложили использовать дроны для диагностики авиалайнеров

Инициатива разработана учеными из СибНИА
Ученые Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина (СибНИА) предложили использовать дроны с тепловизорами для диагностики крупных пассажирских самолетов. Идею обсудили на российском приборостроительном форуме «Прибориум».
В России предложили использовать дроны для диагностики авиалайнеров

© Ferra.ru

Речь идет о применении методов неразрушающего контроля — дефектоскопии. Эти технологии позволяют находить трещины, пустоты, инородные включения и другие отклонения в материале, не разрушая саму конструкцию. В авиации дефектоскопия помогает проверять герметичность и размеры деталей.

Сейчас тепловизоры применяются стационарно — их устанавливают на штативы для обследования поверхности. Однако специалисты предложили монтировать такие приборы на беспилотники. Это позволит оперативно обследовать самолет прямо после посадки, в том числе выявлять участки, где в композитных материалах могла скапливаться влага.

Кроме тепловизионного оборудования, специалисты рассматривают и использование ультразвуковых систем, что расширит возможности такой диагностики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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