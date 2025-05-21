В России предложили использовать дроны для диагностики авиалайнеров

Речь идет о применении методов неразрушающего контроля — дефектоскопии. Эти технологии позволяют находить трещины, пустоты, инородные включения и другие отклонения в материале, не разрушая саму конструкцию. В авиации дефектоскопия помогает проверять герметичность и размеры деталей.

Сейчас тепловизоры применяются стационарно — их устанавливают на штативы для обследования поверхности. Однако специалисты предложили монтировать такие приборы на беспилотники. Это позволит оперативно обследовать самолет прямо после посадки, в том числе выявлять участки, где в композитных материалах могла скапливаться влага.

Кроме тепловизионного оборудования, специалисты рассматривают и использование ультразвуковых систем, что расширит возможности такой диагностики.