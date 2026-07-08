В России предложили сделать игровую индустрию приоритетом цифровой экономики

Опубликовано 08 июля 2026, 20:041 мин.
В России предложили сделать игровую индустрию приоритетом цифровой экономикиЛДПР выступила с новой инициативой
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить российскую игровую индустрию в число приоритетных направлений цифровой экономики. С такой инициативой он выступил во время встречи со студентами факультета киберспорта, пишет ТАСС.
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По мнению Слуцкого, развитие игровой отрасли может способствовать росту всей ИТ-сферы. Он отметил, что речь идет не только о создании видеоигр, но и о развитии программного обеспечения, технологий искусственного интеллекта и других цифровых решений.
Также политик считает, что игровая индустрия способна создавать новые рабочие места и приносить дополнительные доходы бюджету.
Ранее Минцифры взяло в работу стратегию развития видеоигр в России. Документ подготовила отраслевая Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ). Теперь чиновники будут на его основе продумывать, как помогать игровым студиям.