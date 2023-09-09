15:33, 09 сентября 2023
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В России предложили создать федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниямиКакие заболевания войду в перечень не уточняется
В России предложили создать федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения России, об этом написано в постановлении на портале проектов нормативных правовых актов.
Планируется, что это будет информационный ресурс с данными пациентов и оказанной им помощи, который даст возможность оперативно обмениваться информацией между медицинскими организациями, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения во время беседы с РБК.
Какие заболевания войду в перечень в Министерстве не уточнили.
Недавно мы рассказывали, что биологи из Российского Университета Дружбы Народов совместно с коллегами из Ирана разработали наночастицы золота, которые помогут в борьбе с инфекционными заболеваниями.