В России предложили создать федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями

Планируется, что это будет информационный ресурс с данными пациентов и оказанной им помощи, который даст возможность оперативно обмениваться информацией между медицинскими организациями, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения во время беседы с РБК.

Какие заболевания войду в перечень в Министерстве не уточнили.

Недавно мы рассказывали, что биологи из Российского Университета Дружбы Народов совместно с коллегами из Ирана разработали наночастицы золота, которые помогут в борьбе с инфекционными заболеваниями.