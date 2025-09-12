В России предложили внедрить фиджитал-активности в уроки физкультуры

Опубликовано 12 сентября 2025, 21:591 мин.
В России предложили внедрить фиджитал-активности в уроки физкультурыДепутаты направили обращение министру просвещения России
Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить модуль фиджитал-активности в школьные уроки физической культуры. С соответствующей инициативой они обратились к министру просвещения Сергею Кравцову.
© Ferra.ru
Парламентарии отмечают растущий интерес школьников к цифровым технологиям и киберспорту. Однако это увлечение часто носит статичный характер и не способствует физическому развитию. Интеграция цифровых форматов в уроки физкультуры могла бы мотивировать детей к активным занятиям спортом.
Депутаты предложили запустить пилотный проект в отдельных регионах России. По их мнению, такая инициатива поможет адаптировать учебный процесс к цифровой среде и подготовить школьников к условиям современного технологичного мира.
Фиджитал-активности могут стать мерой профилактики гиподинамии и помогут сформировать здоровые привычек у детей.